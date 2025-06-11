EUROFER: AB inşaat sektöründe üretim 2024'ün son çeyreğinde %1,6 geriledi

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomik ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 ikinci çeyrek raporuna göre geçtiğimiz yılın son çeyreğinde AB inşaat sektöründe üretim küresel belirsizliğe ve yüksek faiz oranlarına bağlı olarak %1,6 düşüş kaydetti. Aşağı yönlü hareketin faiz oranlarının düşürülmesi etkisini daha sonra göstereceği için 2025’in üçüncü çeyreğine kadar devam etmesi bekleniyor.

Faiz oranlarına son derece bağlı olan konut yatırımları dördüncü çeyrekte beklendiği üzere %3,9 gerileyerek dokuz çeyrek arka arkaya düşüş kaydederken, kamu inşaatı sektörüne yapılan yatırımlar %1,5 yükseldi.

AB ülkeleri 2020’de COVID-19 salgınının sebep olduğu krizden beri toparlanma için kamu harcamalarını kullanıyor. İnşaat faaliyetlerinin bu destekten ve kamu inşaatı programlarından faydalanmaya devam etmesi beklense de 2024 yılı içinde bu teşviklerin etkisinin biraz azaldığı görüldü. Buna bağlı olarak AB inşaat sektörünün 2025’te %1,1 ve 2026’da %0,8’lik küçük büyümeler göstermesi bekleniyor.