 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Bekaert...

Bekaert ve IKK Mateenbar sürdürülebilir inşaat faaliyetleri için hibrit donatı sistemleri geliştirecek

Çarşamba, 15 Ekim 2025 14:13:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Belçika merkezli çelik tel ve kord üreticisi Bekaert, düşük karbonlu donatı sistemleri geliştirmek üzere Suudi Arabistan merkezli IKK Mateenbar ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu. Yeni hibrit donatı sistemlerinde Mateenbar’ın cam elyaf takviyeli polimer (GFRP) inşaat demiri ile Bekaert’in Dramix® marka çelik fiberleri ve Synmix® marka sentetik fiberleri bir arada kullanılacak.

İş birliği kapsamında şirketler, MENA bölgesinde endüstriyel zeminler, kaldırımlar, beton yollar, radyeler ve prekast uygulamalar için gelişmiş donatı çözümlerinin mühendisliğine, geliştirilmesine ve tanıtımına odaklanacak.

Hibrit sistem mukavemet ve sürdürülebilirliği bir araya getiriyor

Bekaert ve IKK Mateenbar, hibrit sistemlerle birlikte yüksek performanslı, dayanıklı ve düşük karbonlu donatı çözümleri sunmayı hedefliyor. Bu sayede tasarımcıların hem yapısal bütünlük hem de sürdürülebilirlik gereksinimlerini daha etkili bir şekilde karşılayabileceğini belirtiyor.

Öte yandan çelik elyafların dayanıklılığı ve çatlak kontrolü cam elyaf takviyeli polimer inşaat demirinin korozyon direnci ve hafifliğiyle bir araya gelerek rekabetçi maliyetlerden uzun ömürlü çözümler sunacak.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Avrupa Birliği İnşaat Karbonsuzlaşma Bekaert 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları yatay seyrediyor

16 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya uzun mamul piyasası yukarı yönlü ivmeyi kaybediyor, fiyatlar cansız talep nedeniyle yatay

16 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya’da filmaşin fiyatları Çin’den verilen KDV’siz tekliflerin sayısının artmasıyla hızla düştü

16 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 16 Ekim 2025

16 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun mamul teklifleri yükseldi, alıcılar beklemede

15 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 15 Ekim 2025

15 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 14 Ekim 2025

14 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan yerel inşaat demiri piyasasında düşüş hız kazandı, yalnızca indirimli satışlar yapılıyor

14 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları 12 mm için yatay seyrediyor

13 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları hafif aşağı yönlü seyrini sürdürüyor

13 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 50 mm
ASTM, TS, DIN, ELOT, BS, STAS, SD, CAN/CSA, B
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
COLAKOGLU YAPI MALZ. TIC. VE SAN. A.S.
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
DEHA METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis