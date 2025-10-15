Bekaert ve IKK Mateenbar sürdürülebilir inşaat faaliyetleri için hibrit donatı sistemleri geliştirecek

Belçika merkezli çelik tel ve kord üreticisi Bekaert, düşük karbonlu donatı sistemleri geliştirmek üzere Suudi Arabistan merkezli IKK Mateenbar ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu. Yeni hibrit donatı sistemlerinde Mateenbar’ın cam elyaf takviyeli polimer (GFRP) inşaat demiri ile Bekaert’in Dramix® marka çelik fiberleri ve Synmix® marka sentetik fiberleri bir arada kullanılacak.

İş birliği kapsamında şirketler, MENA bölgesinde endüstriyel zeminler, kaldırımlar, beton yollar, radyeler ve prekast uygulamalar için gelişmiş donatı çözümlerinin mühendisliğine, geliştirilmesine ve tanıtımına odaklanacak.

Hibrit sistem mukavemet ve sürdürülebilirliği bir araya getiriyor

Bekaert ve IKK Mateenbar, hibrit sistemlerle birlikte yüksek performanslı, dayanıklı ve düşük karbonlu donatı çözümleri sunmayı hedefliyor. Bu sayede tasarımcıların hem yapısal bütünlük hem de sürdürülebilirlik gereksinimlerini daha etkili bir şekilde karşılayabileceğini belirtiyor.

Öte yandan çelik elyafların dayanıklılığı ve çatlak kontrolü cam elyaf takviyeli polimer inşaat demirinin korozyon direnci ve hafifliğiyle bir araya gelerek rekabetçi maliyetlerden uzun ömürlü çözümler sunacak.