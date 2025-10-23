 |  Giriş 
Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2025’in Ağustos ayında %0,1 geriledi

Perşembe, 23 Ekim 2025 14:00:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ağustos ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,9 düşüş gösterdi ve yıllık bazda değişmedi. Temmuz ayında üretim aylık %0,9 artmıştı.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,1 düşüş ve yıllık %0,1 artış gösterdi. Üretim bir önceki ayda aylık %0,5 artmıştı.   

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Ağustos ayında aylık bazda değişmeyip yıllık %3 düşüş gösterirken, kamu inşaatları aylık %2,5 düştü ve yıllık %1 arttı. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,1 ve yıllık %3,8 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık %1,3 düştü ve yıllık %2,6 yükseldi.

Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Ağustos ayında inşaat üretimi İsveç’te %4,2, Çek Cumhuriyeti’nde %2,2 ve Bulgaristan’da %1,4 artarken, Romanya’da %26,2, Macaristan’da %11,4 ve Polonya’da %4 azaldı.   

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi Slovenya’da %25,2, Çek Cumhuriyeti’nde %17 ve Slovakya’da %13,8 artarken, Macaristan’da %13,6, Hollanda’da %6,2 ve Polonya’da %4,9 düşüş gösterdi.


