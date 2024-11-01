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EUROFER: AB inşaat sektörü 2024’te %1,3 zayıflayacak, 2025’te toparlanma bekleniyor

Cuma, 01 Kasım 2024 10:51:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomik ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 dördüncü çeyrek raporuna göre bu yılın ikinci çeyreğinde AB inşaat sektöründe üretim malzeme fiyatlarının artmasına, bazı ülkelerdeki iş gücü sıkıntısına ve ekonomik belirsizliğin derinleşmesine bağlı olarak yıllık %0,4 düşüş kaydetti. 2022 ve 2023 yıllarında para politikalarının sıkılaştırılmasının sonucu olarak faiz oranlarının artırılması düşüşte etkili oldu. Para politikalarının nasıl seyredeceği belirsiz olsa da gelecekteki fiyat değişimlerine göre yumuşama görülebilir. Bu yumuşama sayesinde mortgage oranları azalıp konut talebi güçlenebilir.

Bahsi geçen çeyrekte inşaat sektörüne yapılan yatırımlar, üretimdeki düşüş doğrultusunda %1,7 azaldı. Geçtiğimiz çeyrekte bu yatırımlar %2,3 düşüş kaydetmişti. Yüksek mortgage oranlarından etkilenen konut yatırımları önceki çeyrekte olduğu gibi %4,1 gerileyerek arka arkaya dokuz çeyrekte gerilemiş oldu. Kamu projelerine yapılan yatırımlar ise %0,8 artış kaydetti. Bu artışın daha yavaş da olsa sürmesi bekleniyor.

EUROFER, inşaat sektöründeki aşağı yönlü hareketin yüksek faiz oranları nedeniyle 2024’ün sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyor. İnşaat sektörü, %1,4 olan önceki tahmine kıyasla 2024 yılında %1,3 düşüş kaydedecek. EUROFER’e göre sektör, para politikalarının gevşemesiyle 2025 yılında %1,3 toparlanabilir.


Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat 

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