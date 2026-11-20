Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE)* 2026'nın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %0,75 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %33,45 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %33,17 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %1,27 ve yıllık %34,36 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyat endeksi ortalama %29,55 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipmanlar hariç olmak üzere fabrikasyon metal ürünleri sektörü için yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki aya kıyasla %0,66 yükselirken, 2025'in Ekim ayına kıyasla %23,41 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %26,40 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.