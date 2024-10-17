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Erdemir 1 No’lu yüksek fırınına hidrojen enjekte ederek Türkiye’de bir ilke imza atacak

Perşembe, 17 Ekim 2024 11:57:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden olan Erdemir, 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda 1 No’lu yüksek fırınına hidrojen enjeksiyon denemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Bu denemeyle şirket, Türkiye çelik sektöründe bir ilke imza atacak.

Erdemir Mühendislik ve İrlanda merkezli endüstriyel gaz şirketi Linde iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan deneme kapsamında 1 No’lu yüksek fırına 2 gün boyunca 5 tüyerden hidrojen gazı verilmesi planlanıyor. Böylece Erdemir, Avrupa’da söz konusu uygulamayı gerçekleştiren 3 çelik üreticisinden biri olacak.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Erdemir 

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