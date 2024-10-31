Erdemir pilot piroliz tesisini devreye aldı

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden olan Erdemir, net sıfır karbon emisyonu hedefi doğrultusunda yenilikçi proje çalışmalarına devam ediyor. Şirket, kömüre alternatif olarak biyokütleden yakıt üretimini hedefleyen pilot piroliz tesisini devreye aldığını açıkladı. Tesis yıllık 7.000 ton biyokömür üretim kapasitesine sahip.

Piroliz sürecinde, oksijensiz ortamda yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen termal parçalanma ile biyokütle biyokömüre dönüştürülüyor. Erdemir, biyokömürü kok üretiminde kömür, sinterleme işleminde kok tozu, yüksek fırın sürecinde enjeksiyon kömürü ve çelikhanede antrasit yerine kullanmayı planlıyor.

Pilot tesisten elde edilen sonuçlara göre önümüzdeki yıllarda endüstriyel ölçekte biyokütleden yakıt üretimine geçmeyi planlayan şirket, üretim sürecinde kullandığı fosil yakıtları belli oranda ikame ederek emisyonlarını ve maliyetlerini azaltacak. Erdemir karbon emisyonunu 2030’a kadar 2022 yılına kıyasla %25, 2040 yılına kadar %40 oranında azaltmayı ve 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket yakın zamanda 1 No’lu yüksek fırınında hidrojen enjeksiyon denemesini başarıyla tamamlayarak Avrupa’da söz konusu uygulamayı gerçekleştiren 3 çelik üreticisinden biri oldu.