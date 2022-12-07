Erciyas Çelik Boru yurt dışındaki boru hattı projelerinden sipariş aldı

Çarşamba, 07 Aralık 2022 14:04:44 (GMT+3) | İstanbul

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. yurt dışında gerçekleştirilecek boru hatları projelerinden sipariş aldığını açıkladı.

Fazlar haline gerçekleştirilecek söz konusu projelerin yaklaşık 55,2 milyon $ tutarındaki ilk fazlarına yönelik üretim ve sevkiyat başladı.

Ayrıca şirket, projenin devamı niteliğindeki diğer bir faza ilişkin yaklaşık 119,4 milyon $ tutarında bir sipariş daha aldı. Böylece toplam sipariş tutarı 174,6 milyon $’a ulaştı.

Boru hatları projelerinin diğer fazlarının alım sürecinin devam ettiği bildirildi. Projelerin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.