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Erciyas Çelik Boru yurt dışındaki boru hattı projelerinden sipariş aldı

Çarşamba, 07 Aralık 2022 14:04:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. yurt dışında gerçekleştirilecek boru hatları projelerinden sipariş aldığını açıkladı.

Fazlar haline gerçekleştirilecek söz konusu projelerin yaklaşık 55,2 milyon $ tutarındaki ilk fazlarına yönelik üretim ve sevkiyat başladı. 

Ayrıca şirket, projenin devamı niteliğindeki diğer bir faza ilişkin yaklaşık 119,4 milyon $ tutarında bir sipariş daha aldı. Böylece toplam sipariş tutarı 174,6 milyon $’a ulaştı. 

Boru hatları projelerinin diğer fazlarının alım sürecinin devam ettiği bildirildi. Projelerin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Erciyas Boru  

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