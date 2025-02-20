 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Erciyas...

Erciyas Çelik Boru Fas’tan sipariş aldı

Perşembe, 20 Şubat 2025 11:04:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., daha önce iki fazını tamamladığı Fas’ta bulunan projenin üçüncü fazı için yeni boru siparişi aldığını açıkladı. Söz konusu siparişin değeri 76,34 milyon $ seviyesinde yer alıyor. Şirketin söz konusu projedeki payının %50 olduğu kaydedildi.

Sevkiyatların bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2022 yılında şirket, projenin ilk fazında yaklaşık 55,2 milyon $, ikinci fazında ise yaklaşık 119,4 milyon $ tutarında sipariş almıştı. 


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Erciyas Boru  

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla hafifçe gevşedi

20 Şub | Boru

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay, kısa vadede toparlanma bekleniyor

19 Şub | Boru

ABD’nin OCTG boru ithalatı Aralık’ta aylık %11,9 artış kaydetti

19 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2024’te %7,6 artış kaydetti

18 Şub | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da azaldı

18 Şub | Çelik Haberler

Welspun Corp, ABD’ye kaplamalı boru tedarik edecek

17 Şub | Çelik Haberler

Tayland Vietnam’dan ithal çelik boru için dönem sonu incelemesi başlattı

14 Şub | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları yatay veya hafifçe dalgalanıyor

13 Şub | Boru

Hindistan paslanmaz dikişsiz boruyu zorunlu kontrol denetimine dahil edecek

13 Şub | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay

12 Şub | Boru





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis