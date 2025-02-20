Erciyas Çelik Boru Fas’tan sipariş aldı

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., daha önce iki fazını tamamladığı Fas’ta bulunan projenin üçüncü fazı için yeni boru siparişi aldığını açıkladı. Söz konusu siparişin değeri 76,34 milyon $ seviyesinde yer alıyor. Şirketin söz konusu projedeki payının %50 olduğu kaydedildi.

Sevkiyatların bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2022 yılında şirket, projenin ilk fazında yaklaşık 55,2 milyon $, ikinci fazında ise yaklaşık 119,4 milyon $ tutarında sipariş almıştı.