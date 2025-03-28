Erciyas Çelik Boru, Adriyatik Denizi’nin en büyük liman projesi için sipariş aldı

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., önceden ilk iki fazında demir yolu ve kara yolu bağlantılarına yönelik boru tedariki gerçekleştirdiği Adriyatik Denizi’ndeki konteyner limanı projesi için büyük ölçekli yeni sipariş aldığını duyurdu.

Yaklaşık 32,5 milyon $ tutarındaki sipariş kapsamında şirket, projenin üçüncü fazı için boru üretimi ve sevkiyatı gerçekleştirecek. Sevkiyatların bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Avrupa’nın küresel ticaretinde stratejik öneme sahip olduğu belirtilen limanın hem Adriyatik Denizi’ndeki en büyük konteyner limanı olduğu hem de genişletmelerle Güney Avrupa’nın en büyük limanı haline geleceği vurgulanıyor.