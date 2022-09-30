Enerji yoğun sektörler: Elektrik fiyatları doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmalardan bağımsız olmalı

Cuma, 30 Eylül 2022 14:05:04 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) AB’deki enerji yoğun sektörler ile birlikte bugün gerçekleşecek Olağanüstü Enerji Konseyi’nden önce ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiriye göre, enerji yoğun sektörler AB üyesi devletlerinin bölgedeki enerji krizini çözme çabalarını memnuniyetle karşılıyor. Bununla birlikte, bugün gerçekleşecek Olağanüstü Enerji Konseyi öncesinde sektörler koşulların her geçen gün kötüleşmesi nedeniyle daha hızlı ve verimli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Bildiride, “Mevcut doğal gaz fiyatının saatte yaklaşık 200€/MW’a ulaşmasıyla enerji yoğun üreticiler için durum katlanılmaz olmaya devam ediyor. Dalgalanmanın ve aşırı yüksek doğal gaz ile elektrik fiyatlarının etkisi sürdürülemez. Bu durumun sonuçları şimdiden hissedilmeye başlandı. Birçok tesisin kapanması ve üretimin azalmasının yanı sıra istihdam kaybı da yaşanıyor. Avrupalı ​​şirketlerin rekabet gücü tehdit altında,” ifadesi yer alıyor.

Enerji yoğun sektörler Avrupalı liderlerin doğal gaz fiyatlarının endüstriyel rekabet üzerindeki etkisine odaklanarak, AB çapında doğal gaz fiyatlarını sınırlamaya ve elektrik fiyatlarını doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmalardan bağımsız bir hale getirmeye yönelik önlemler almaları konusundaki isteklerini tekrarladı.

Ayrıca bildiride geçici kriz tedbirlerinin de bu yeni koşullara göre uyarlanması ve genişletilmesi gerektiği belirtildi. Söz konusu tedbirlerin daha esnek olması ve devlet yardımlarının hızla onaylanması gerektiği bildirildi.