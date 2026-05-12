Ekinciler Demir ve Çelik halka arz işlemiyle kapasite artışı hedefliyor

Salı, 12 Mayıs 2026 10:35:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama doğrultusunda halka arzında talep toplama işlemleri 13, 14 ve 15 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak. Şirketin pay başına satış fiyatı 45 TL olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,3 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Halka arz kapsamında toplam 52 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Şirketin çıkarılmış sermayesi halka arz kapsamında 280 milyon TL’den 320 milyon TL’ye yükseltilecek. Halka açıklık oranı %16,25, halka arz iskontosu ise %37,72 olarak açıklandı. Halka arz edilen paylar için fiyat istikrarı planlanmazken, ihraççı ve ortaklar için 1 yıl süreyle satmama taahhüdü bulunuyor.

Ekinciler halka arzından elde edilecek fonun kullanım yerleri de duyuruda açıklandı. Şirket, halka arz gelirini ağırlıklı olarak hammadde tedariki, işletme sermayesi, yenilenebilir enerji yatırımları ve yeşil çelik odaklı modernizasyon projelerinde değerlendirecek. Fonun %40’ı hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanında kullanılacak. Kaynağın %25’i yenilenebilir enerji yatırımlarına, %25’i ise yeşil çelik haddehane modernizasyonu ile mevcut üretim tesislerinin kapasite artışı yatırımlarına ayrılacak. Kalan %10’luk bölüm ise kütük kaynatma sistemi yatırımında değerlendirilecek.


