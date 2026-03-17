Ekinciler Danieli’den kütük kaynak makinesi kurulumu için sipariş verdi

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Ekinciler Demir Çelik’in altıncı nesil yatay bir kütük kaynak makinesi tedariki konusunda şirkete sipariş verdiğini ve devreye alma işleminin 2027 yılının ikinci çeyreğinde planlandığını açıkladı.

Tedarikçi yeni kütük kaynak makinesinin kütüklerin uçtan uca birleştirilmesini mümkün kılacağını ve bu sayede Ekinciler’in Türkiye’de ilk kez sürekli kütük haddeleme faaliyeti gerçekleştirebileceğini bildirdi. Danieli’ye göre sistem mevcut haddehane yapılandırmasıyla sorunsuz entegrasyon sağlayarak duruş sürelerini en aza indirecek ve genel tesis performansını iyileştirirken, saatte 180 mt’a kadar kütük işleyebilecek şekilde tasarlandı.

K Welding teknolojisi randımanı artıracak

Danieli, tedarik edilecek ünitenin tam otomatik çalışma ve haddehaneye sürekli kütük beslemesi için tasarlanmış altıncı nesil K Welding teknolojisini içereceğini ifade etti. Söz konusu sistemin kütük boşluklarını ortadan kaldırarak ve soğutma yatağında oluşan fazlalıkları azaltarak sürekli kütük üretimini mümkün kıldığı, böylece hammadde randımanını artırıp operasyonel maliyetleri düşürdüğü belirtildi.

Şirket ayrıca yeni kütük kaynak makinesinin enerji ve hammadde tüketimini azaltması, ve yeniden ısıtma ile kütük elleçlemeye bağlı dolaylı emisyonları düşürmesi sayesinde Ekinciler Demir Çelik’in sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyeceğini vurguladı.