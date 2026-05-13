 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya...

Brezilya üç ülkeden ithal sıcak haddelenmiş paslanmaz çelikte damping tespit etti, geçici vergi uygulanmadı

Çarşamba, 13 Mayıs 2026 12:27:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı’na bağlı Dış Ticaret Sekreterliği, Çin, Hindistan ve Endonezya’dan ithal çıkışlı sıcak haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünlerine yönelik antidamping soruşturmasında olumlu ön karar verdi. Sekreterlik, dampingli ithalatın yerel sanayiye zarar verdiği sonucuna ulaştı.

Soruşturma, yerel sıcak haddelenmiş paslanmaz yassı mamul üreticisi Aperam Inox América do Sul S.A.’nın başvurusu üzerine 30 Haziran 2025 tarihinde başlatılmıştı.

Hesaplanan damping marjları Çin için %50,1, Hindistan için %17,9 ve Endonezya için %25,3 seviyesinde yer almasına rağmen Brezilyalı yetkililer soruşturmanın bu aşamasında geçici antidamping vergisi uygulamamaya karar verdi. Kararın, üç farklı menşenin soruşturma kapsamında bulunması ve sunulan bilgilerin fazla olması nedeniyle dosyanın karmaşık yapısından kaynaklandığı belirtildi.

Brezilya Ticari Savunma Dairesinin nihai kararını 25 Kasım 2026 tarihinde açıklamasının planlandığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamındaki ürünler 7219.11.00, 7219.12.00, 7219.13.00, 7219.14.00, 7219.21.00, 7219.22.00, 7219.23.00, 7219.24.00, 7220.11.00, 7220.12.20 ve 7220.12.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya iki ülkeden ithal paslanmaz soğuk haddelenmiş çelik ürünlerine yönelik inceleme başlattı

08 Mar | Çelik Haberler

Brezilya Çin ve Tayvan’dan ithal soğuk paslanmaz çeliğe yönelik antidamping vergisini uzattı

14 Eki | Çelik Haberler

Brezilya paslanmaz soğuk rulo ithalatına uygulanan vergiyi kaldırmayacak

24 Ara | Çelik Haberler

Brezilya bazı çelik ürünlerine uygulanan ithalat vergisini artıracak

12 Eyl | Çelik Haberler

ABD ticari kalite levha ve paslanmaz çelik çubuk için vergi incelemesi başlatacak

03 Nis | Çelik Haberler

Rusya dört ülkeden ithal yassı paslanmaz ürünlerin AD vergisi süresini uzatabilir

16 Ara | Çelik Haberler

Rusya dört ülkeden ithal yassı paslanmaz ürünlere AD vergisi uygulayacak

25 Kas | Çelik Haberler

Rusya dört ülkeden nikel içeren paslanmaz levha ithalatına yönelik ön kararını açıkladı

22 Haz | Çelik Haberler

ABD Ticaret Bakanlığı, başlattığı AD ve CVD incelemelerini duyurdu

27 Nis | Çelik Haberler

ABD Ticaret Bakanlığı yeni AD incelemeleri başlattı

30 Mar | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)
Çap:  3 - 300 mm
304L- 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Altıköşe Çubuk (Sıcak Çekilmiş)
Kenar Uzunluğu:  10 - 60 mm
304L- 316L - 303
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Dikişli Boru
Dış Çap:  10 - 508 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 6 mm
304L - 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis