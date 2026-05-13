Brezilya üç ülkeden ithal sıcak haddelenmiş paslanmaz çelikte damping tespit etti, geçici vergi uygulanmadı

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı’na bağlı Dış Ticaret Sekreterliği, Çin, Hindistan ve Endonezya’dan ithal çıkışlı sıcak haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünlerine yönelik antidamping soruşturmasında olumlu ön karar verdi. Sekreterlik, dampingli ithalatın yerel sanayiye zarar verdiği sonucuna ulaştı.

Soruşturma, yerel sıcak haddelenmiş paslanmaz yassı mamul üreticisi Aperam Inox América do Sul S.A.’nın başvurusu üzerine 30 Haziran 2025 tarihinde başlatılmıştı.

Hesaplanan damping marjları Çin için %50,1, Hindistan için %17,9 ve Endonezya için %25,3 seviyesinde yer almasına rağmen Brezilyalı yetkililer soruşturmanın bu aşamasında geçici antidamping vergisi uygulamamaya karar verdi. Kararın, üç farklı menşenin soruşturma kapsamında bulunması ve sunulan bilgilerin fazla olması nedeniyle dosyanın karmaşık yapısından kaynaklandığı belirtildi.

Brezilya Ticari Savunma Dairesinin nihai kararını 25 Kasım 2026 tarihinde açıklamasının planlandığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamındaki ürünler 7219.11.00, 7219.12.00, 7219.13.00, 7219.14.00, 7219.21.00, 7219.22.00, 7219.23.00, 7219.24.00, 7220.11.00, 7220.12.20 ve 7220.12.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.