YEO Teknoloji, Ekinciler Demir Çelik’in İskenderun’daki tesisi için güneş enerjisi santrali kuracak

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş., çelik üreticisi Ekinciler Demir Çelik A.Ş.’nin İskenderun’daki tesisinin elektrik tüketiminin karşılanmasına yönelik 35,2 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu için sözleşme imzaladığını açıkladı.

Söz konusu proje, Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilecek. Yaklaşık 28 milyon ABD doları yatırım bütçesine sahip olan proje, Eskişehir’de kurulacak ve anahtar teslim kurulum dahil tüm yatırım ve proje finansmanı YEO Teknoloji tarafından üstlenilecek.

Yıllık 65 GWh elektrik üretimi hedefleniyor

Proje kapsamında kurulacak GES’in yıllık yaklaşık 65 GWh elektrik üretmesi hedefleniyor. Santralin işletme ve bakım süresi 10 yıl olarak belirlenirken, bu süre boyunca tesisin performans ve sürekliliği YEO Teknoloji tarafından sağlanacak.

Kurulacak güneş enerjisi santralinin, Ekinciler Demir Çelik A.Ş.’nin mevcut yeşil enerji kullanımını destekleyerek şirketin karbonsuzlaşma stratejisine önemli katkı sağlaması amaçlanıyor. Projeyle şirketin elektrik tüketiminin büyük bir bölümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedefleniyor.