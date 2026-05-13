Hoa Phat’ın madencilik haklarını istemesiyle Thach Khe demir cevheri projesi yeniden gündeme geldi

Yerel basında çıkan haberlere göre Vietnam, uzun süredir ertelenen Thach Khe demir cevheri projesini yeniden canlandırma yönünde adımlar atıyor. Başbakan Yardımcısı Trần Hồng Hà’nın, Güneydoğu Asya’nın en büyük demir cevheri yatağı olarak değerlendirilen projenin geliştirilmesine ilişkin çözülmemiş sorunların giderilmesi amacıyla acil talimatlar verdiği bildirildi.

Aynı zamanda Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group’un da uzun vadeli hammadde stratejisinin bir parçası olarak projeye katılım sağlama girişimlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

Hà Tĩnh bölgesinde bulunan Thach Khe madeninin yüz milyonlarca mt demir cevheri rezervine sahip olduğu tahmin edilirken, proje uzun süredir Vietnam çelik sektörü açısından stratejik öneme sahip bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Ancak proje yıllardır:

çevresel kaygılar,

finansman zorlukları,

altyapı ihtiyaçları,

geliştirme planlarına ilişkin anlaşmazlıklar gibi nedenlerle gecikmelerle karşı karşıya kaldı.

Vietnam hükümeti çözüm için harekete geçti

Vietnam hükümetinin ilgili bakanlıklar ve kurumlara projeyle bağlantılı sorunların acilen gözden geçirilmesi ve çözüme kavuşturulması yönünde talimat verdiği bildirildi. Son talimatların; teknik uygulanabilirliğin değerlendirilmesi, çevresel etkilerin incelenmesi ve maden için uygun bir geliştirme yol haritasının belirlenmesini amaçladığı ifade edildi.

Stratejik önemine rağmen projenin uzun yıllardır büyük ölçüde atıl durumda kaldığı belirtiliyor.

Hoa Phat güvenli hammadde tedariki hedefliyor

Hoa Phat Group’un, uzun vadeli demir cevheri teminini güçlendirmek amacıyla projeye katılma isteğini defalarca dile getirdiği kaydedildi. Şirketin çelik üretim kapasitesini artırmayı sürdürdüğü ve giderek daha fazla yukarı yönlü hammadde kaynaklarını güvence altına almaya odaklandığı ifade edildi.

Hoa Phat açısından projeye katılımın, uzun vadeli büyüme ve rekabet gücü stratejisinin önemli unsurlarından biri haline gelebileceği belirtiliyor.