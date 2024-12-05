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EEPC: Hindistan’ın çelik ithalatına koruma vergisi getirmesi yerel fiyatların artmasına yol açacak

Perşembe, 05 Aralık 2024 15:46:47 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Mühendislik İhracatını Geliştirme Konseyi (EEPC), çelik ithalatı için önerilen %25 oranındaki koruma vergisinin yerel fiyatların artmasına ve Hindistan’ın küresel piyasada rekabet gücünü kaybetmesine yol açacağını ifade etti.

EEPC Başkanı Pankaj Chadha, koruma vergisinin acil durumlarda uygulanabildiğini ancak hükümetin bu konudaki teklifinin haksız olduğunu ve ithal satış fiyatlarının yerel fiyatlarda belirleyici olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yerel çelik fiyatlarının %20-25 artmasına yol açacağını savundu.

Bununla birlikte navlun ve limanlardaki elleçleme ücretleri sebebiyle ASEAN’dan yapılan ithalatın %12,5 oranında fiyat dezavantajı olduğunu ve Çin’deki ithalat vergisiyle bu oranın %20’ye kadar çıktığını belirtti. Ayrıca ithalatın büyük bölümünün Japonya’dan yapıldığını vurguladı.

Chadha, “Çelik üreticilerimiz, en düşük fiyatları kendilerinin verdiklerini söylüyor. Ayrıca bilançoları da güçlü. Bu teklif, son kullanıcı sektörlere danışılmadan yapıldı,” dedi.

Öte yandan bir adım atılacaksa bunun belli başlı ürünlere yönelik olması gerektiğini ve altyapı projeleriyle en büyük çelik alıcısı konumunda olan hükümetin bu durumdan en fazla etkilenenlerden biri olacağını ekledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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