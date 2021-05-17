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EEPC fiyatları kontrol altına almak için çelik ihracatına kısıtlama getirilmesini istedi

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 14:12:29 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Mühendislik İhracatı Geliştirme Kurulu (EEPC), fiyatları kontrol altına almak amacıyla çelik ihracatına tonaj kısıtlaması getirilmesine yönelik merkezi hükümete başvuruda bulundu.

EEPC, iç piyasada artan fiyatları kontrol altına almak için yurt dışı çelik sevkiyatlarına ihracat vergisi uygulanması seçeneği de dahil olmak üzere ihracata hem tarife ve tarife dışı engeller koyulması gerektiğini belirtti.

EEPC’ye göre, katma değerli çelik ürünler ve ihracat için üretilen mühendislik ürünleri, iç piyasadaki çelik fiyatlarındaki artış sebebiyle rekabet edemez hale geldi.

EEPC’nin Başkanı Mahesh Desai konuya ilişkin, “Katma değerli çelik ürünleri ve yüksek kalite mühendislik ürünlerinin sevkiyatlarında %15-35 düşüş görülürken, temel çelik ürünlerinin ihracatında ise son aylarda önemli bir artış yaşandı,” dedi. Desai sözlerine, “Bu nedenle, hükümetin, hammadde ihracat politikasının bir parçası olarak, ihracata tarife ve tarife dışı engeller koymasına yönelik bir öneride bulunduk. Aksi takdirde, birçok mikro, küçük ve orta ölçekli ihracatçı kepenk kapatacak ve bu durum, pek çok nitelikli insansın işsiz kalmasına yol açacak,” şeklinde devam etti.


Etiketler: Hint Yarımadası  kota ve vergiler  çelik üretimi  Hindistan  |  benzer haberler »


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