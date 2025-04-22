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EEPC: ABD’nin vergileri Hindistan’ın mühendislik ürünleri ihracatını etkileyecek

Salı, 22 Nisan 2025 15:34:16 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Mühendislik İhracatını Geliştirme Konseyi (EEPC), ABD’nin yürürlüğe aldığı vergiler sebebiyle Hindistan’ın demir- çelik ve otomotiv bileşenleri gibi mühendislik ürünlerinin ihracatında yıllık 5 milyar $ düşüş yaşanabileceğini belirtti.

Hükümet tarafından yayımlanan verilere göre 2024-25 mali yılında mühendislik ürünleri ihracatının değeri 116,67 milyar $ ile şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Bir önceki mali yılda bu ihracatın değeri 109,3 milyar $ seviyesinde yer almıştı.

EEPC Başkanı Pankaj Chadha, “ABD’nin demir-çelik ve otomobil bileşenlerine getirdiği vergiler, mühendislik ürünleri ihracatını olumsuz etkileyecek. ABD’ye yapılan mühendislik sevkiyatlarında 5 milyar $’lık düşüş yaşanabilir. Ayrıca ürünlerini yönlendirecekleri için diğer pazarlarda Çin ile olan rekabet de artacak,” dedi.

Chadha, Latin Amerika, Orta Amerika, Orta Doğu ve Afrika gibi piyasalarda rekabetin, ihracatçıların yeni pazarları keşfetmek istemesiyle kızışacağını ve bu durumun kâr marjlarını düşürebileceğini ifade etti. Ayrıca mali teşvik ve pazar erişimi bakımından hükümetin desteğine ihtiyaç duyulduğunu da ekledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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