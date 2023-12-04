East Pipes Co. ve Aramco bir boru sözleşmesi daha imzaladı

Pazartesi, 04 Aralık 2023 10:05:01 (GMT+3) | İstanbul

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry çelik boru tedariki için Suudi petrol ve doğal gaz şirketi Aramco ile sözleşme imzaladı. Sözleşmenin değerinin KDV dahil 153 milyon SAR’ın (40,8 milyon $) üzerinde olduğu bildirildi.

Sözleşme kapsamında East Pipes Co. Aramco için çelik boru üretecek ve şirkete 8 ay boyunca boru tedarik edecek.

Söz konusu sözleşmenin finansal etkilerinin 2024-2025 mali yılının birinci ve ikinci çeyreğinde görülmesi bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirketler Kasım ayında da çelik boru tedariki için KDV dahil SAR 440 milyon değerinde sözleşme imzalamıştı.