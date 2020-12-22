Dünya ham çelik üretimi Kasım ayında %2,2 düştü

Salı, 22 Aralık 2020 15:23:13 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), bu yılın Kasım ayında dünya ham çelik üretiminin aylık bazda %2,2 düşerek ve yıllık bazda %6,6 artarak 158,3 milyon mt olduğunu bildirdi.

Kasım ayında Asya’da gerçekleşen ham çelik üretimi önceki yıla kıyasla %8,3 artışla 116,4 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde Çin’in ham çelik üretimi yıllık %8 artışla 87,7 milyon mt, Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %3,5 artışla 9,2 milyon mt, Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %5,9 düşüşle 7,3 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %2,4 düşüşle 5,8 milyon mt olarak kaydedildi.

Öte yandan, AB-28 ülkeleri Kasım ayında yıllık %5,5 artışla 12,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %14,8 artışla 3,4 milyon mt, İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %3,2 artışla 2 milyon mt ve Fransa’nın ham çelik üretimi yıllık %3,7 artışla 1,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Türkiye aynı ayda yıllık %11,6 artışla 3,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu ayda BDT ülkelerinin ham çelik üretimi yıllık %7 artışla 8,2 milyon mt olurken, Rusya yıllık %1,9 artışla 5,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Ukrayna’nın ham çelik üretimi ise yıllık %30,8 artışla 1,7 milyon mt oldu.

Kuzey Amerika ülkeleri Kasım ayında yıllık bazda %10,8 düşüşle 8,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda ABD yıllık %13,7 düşüşle 6,1 milyon mt ham çelik üretirken, Meksika yıllık %1,7 artışla 1,4 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu ayda Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise yıllık %8,3 artarak 3,6 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %11,2 artışla 3 milyon mt ham çelik üretti.