Dünya ham çelik üretimi Eylül ayında %0,1 arttı

Cuma, 23 Ekim 2020 16:37:27 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), bu yılın Eylül ayında Dünya ham çelik üretiminin aylık bazda %0,1 ve yıllık bazda %0,9 artarak 156,4 milyon mt olduğunu bildirdi.

Ocak-Eylül döneminde ise dünya ham çelik üretiminin yıllık %3,2 düşüşle 1,35 milyar mt olduğu açıklandı.

Eylül ayında Asya’da gerçekleşen ham çelik üretimi önceki yıla kıyasla %7,4 artışla 117,9 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde Çin’in ham çelik üretimi yıllık %10,9 artışla 92,5 milyon mt, Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %2,9 düşüşle 8,5 milyon mt, Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %19,3 düşüşle 6,5 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %2,1 artışla 5,8 milyon mt olarak kaydedildi.

Öte yandan, AB-28 ülkeleri Eylül ayında yıllık %14 düşüşle 11,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %9,7 düşüşle 3 milyon mt, İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %18,7 düşüşle 1,8 milyon mt ve Fransa’nın ham çelik üretimi yıllık %20,1 düşüşle 963.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Türkiye aynı ayda yıllık %18 artışla 3,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu ayda BDT ülkelerinin ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 8,2 milyon mt olurken, Rusya yıllık %0,8 artışla 5,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Ukrayna’nın ham çelik üretimi ise yıllık %5,4 düşüşle 1,7 milyon mt oldu.

Kuzey Amerika ülkeleri Eylül ayında yıllık bazda %17,4 düşüşle 7,9 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda ABD yıllık %18,5 düşüşle 5,7 milyon mt ham çelik üretirken, Meksika yıllık %3,9 düşüşle 1,4 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu ayda Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise yıllık %0,9 artarak 3,2 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %7,5 artışla 2,6 milyon mt ham çelik üretti.