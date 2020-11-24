Dünya ham çelik üretimi Ekim ayında %3,5 arttı

Salı, 24 Kasım 2020 17:34:39 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), bu yılın Ekim ayında Dünya ham çelik üretiminin aylık bazda %3,5 ve yıllık bazda %7 artarak 161,9 milyon mt olduğunu bildirdi.

Ekim ayında Asya’da gerçekleşen ham çelik üretimi önceki yıla kıyasla %10,4 artışla 120,1 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde Çin’in ham çelik üretimi yıllık %12,7 artışla 92,2 milyon mt, Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %0,9 artışla 9,1 milyon mt, Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %11,7 düşüşle 7,2 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %1,8 düşüşle 5,9 milyon mt olarak kaydedildi.

Öte yandan, AB-28 ülkeleri Ekim ayında yıllık %5,6 düşüşle 12,6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %3,1 artışla 3,4 milyon mt, İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %4,6 düşüşle 2,1 milyon mt ve İspanya’nın ham çelik üretimi yıllık %7,7 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Türkiye aynı ayda yıllık %19,4 artışla 3,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu ayda BDT ülkelerinin ham çelik üretimi yıllık %4,7 artışla 8,4 milyon mt olurken, Rusya yıllık %4,3 artışla 6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Ukrayna’nın ham çelik üretimi ise yıllık %5,9 artışla 1,7 milyon mt oldu.

Kuzey Amerika ülkeleri Ekim ayında yıllık bazda %13,1 düşüşle 8,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda ABD yıllık %15,3 düşüşle 6,1 milyon mt ham çelik üretirken, Meksika yıllık %1,1 artışla 1,5 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu ayda Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise yıllık %0,4 artarak 3,5 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %3,5 artışla 2,8 milyon mt ham çelik üretti.