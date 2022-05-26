Dünya Ekonomik Forumu: Şirketler yeşil çelik ve alüminyum kullanımına geçme sözü verdi

Perşembe, 26 Mayıs 2022 15:17:33 (GMT+3) | İstanbul

İsviçre’nin Davos kasabasında iki yıllık aranın ardından düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda bir araya gelen pek çok sektörden yüzlerce şirket, karbonsuzlaştırma hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın öncülüğünde oluşturulan ve küresel karbon salımının %30’undan sorumlu ağır sanayi ve uzun mesafe taşımacılığı sektörlerinin karbonsuzlaştırılmasını hedefleyen koalisyona 50’den fazla şirket daha dahil oldu.

Geçtiğimiz yıldan bu yana karbonsuzlaştırma hedeflerine yönelik 10 milyar $’dan fazla yatırım alan koalisyona dahil olan söz konusu şirketler, çok az karbon salımı yapan veya hiç yapmayan üreticilerden alüminyum, çelik ve diğer emtiaları satın alma sözü verdi.

Otomotiv devleri Ford ve Volvo da 2030 yılına kadar toplam alüminyum alımlarının %10’unu sıfıra yakın karbon salımlı alüminyumun oluşturacağını belirtti. Küresel karbon salımının %2’sine alüminyum üretimi neden oluyor.

Ford Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Departmanı Başkanı Sue Slaughter, doğru teknolojilere yatırım yapılırsa 2050 yılına kadar karbonsuz üretime geçilebileceğini söylerken, Ford olarak sürdürülebilir yeşil çelik ve alüminyum için tedarikçilerle iş birliği sağlanacağı ekledi.

Öte yandan Google’ın ana şirketi Alphabet ve Microsoft da karbon yakalama ve depolama teknolojilerine 500 milyon $ yatırım yapmayı taahhüt etti.