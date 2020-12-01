Duferco SMS Group’un tedarik edeceği yeni profil üretim tesisine yatırım yapacak

Salı, 01 Aralık 2020 14:23:10 (GMT+3) | İstanbul

Duferco, Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’un, Brescia’daki San Zeno Naviglio tesisine iki yıl içinde yeni profil üretim tesisi tedarik edeceğini açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, yatırım 180 milyon € değerinde olacak ve 150 kişiye istihdam yaratacak. Grubun uzun mamul üretim kapasitesi 1,5 milyon mt seviyesine ulaşacak. Yeni profil üretim tesisi, Duferco’ya Avrupa ve İtalya pazarında çok verimli bir sistem kazandıracak.

Yeni tesisin tüm enerji ihtiyacı yenilenebilir enerji ile karşılanacak. Bu da, tamamen yeşil enerjiyle çalışan ilk çelik tesisinin kurulmasını sağlayacak.

Duferco Yönetim Kurul Üyesi Augusto Gozzi, “San Zeno Naviglio’daki yeni profil üretim tesisi rekabet gücümüzü büyük ölçüde artıracak. Tesis, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği teknolojik yenilik yoluyla birleştirecek ve pazar fırsatlarını en üst düzeye çıkaracak uzun vadeli bir strateji için güçlü bir temel oluşturacak,” dedi.

İtalyan Forni Industriali Bendotto, şirkete, doğal gaz ve hidrojenle çalışan yeni bir yürüyen tabanlı fırın tedarik edecek. Fırın, karbonsuz üretime katkıda bulunacak.