Tenaris karbonsuzlaşma hedeflerini desteklemek amacıyla İtalya’da iki güneş enerjisi projesini tamamladı

Lüksemburg merkezli uluslararası çelik boru üreticisi Tenaris, 2030 yılına kadar emisyonlarını 2018 seviyelerine kıyasla %30 azaltma stratejisi kapsamında İtalya’daki Sabbio Bergamasco ve Arcore tesislerinde iki yeni fotovoltaik güneş enerjisi santralinin kurulumunu tamamladığını duyurdu.

Yeni santraller 10 MW yenilenebilir enerji kapasitesi sağlıyor

Tenaris Europe Başkanı Michele Della Briotta, iki fotovoltaik santralin tepe kapasitesinin toplam 10 MW seviyesinde yer aldığını ve projenin yaklaşık 10 milyon € yatırımla hayata geçirildiğini paylaştı.

Briotta, söz konusu projenin mevcut girişimlerle birlikte önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan ilave yenilenebilir enerji projelerini kapsayan daha geniş kapsamlı karbonsuzlaşma yol haritasının bir parçası olduğunu ifade etti. Şirketin önümüzdeki üç yıl içinde ilave fotovoltaik santraller kurarak İtalya’daki yenilenebilir enerji üretim kapasitesini daha da artırmayı hedeflediğini ekledi.

Elektriğin büyük bölümü tesislerde tüketilecek

Sabbio Bergamasco’da kurulu gücü yaklaşık 5 MW seviyesinde yer alan fotovoltaik santralde üretilecek elektriğin tamamının hemen yakındaki Dalmine çelik tesisinde tüketilmesinin beklendiği dile getirildi. Kurulu gücü yaklaşık 5 MW seviyesinde yer alan Arcore santralinde üretilecek elektriğin yaklaşık %70-75’inin ise tesis bünyesinde kullanılmasının öngörüldüğü vurgulandı. Ayrıca her iki santralin de Haziran ayında İtalya’nın ulusal elektrik şebekesine bağlandığı aktarıldı.

Tenaris, her iki projenin de arazi kullanımını en aza indirecek şekilde tasarlandığını belirtti. Sabbio Bergamasco’daki santralin mevcut bir depolama alanının yeniden değerlendirilmesiyle inşa edilirken, Arcore’daki fotovoltaik sistemin çatıların üzerine kurulduğunu dile getirdi. Bu yaklaşımın ilave arazi kullanımına ihtiyaç duymadan mevcut altyapının değerlendirilmesi amacıyla gelecekteki projelerde de uygulanabileceğini kaydetti.

Yeni yatırımlarla birlikte Tenaris, Avrupa ve dünya genelindeki yenilenebilir enerji portföyünü daha da genişlettiğine dikkat çekti. Ayrıca Romanya’daki Silcotub çelik tesisinde güneş enerjisi santrali, Arjantin’de iki rüzgâr santrali ve Çin’de bir fotovoltaik santralinin bulunduğunu da paylaştı.