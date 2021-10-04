Demir cevheri fiyatlarının Çin’in üretim kesintilerinin etkisiyle 2022 sonunda 100$/mt’un altına düşmesi bekleniyor

Pazartesi, 04 Ekim 2021 17:28:28 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanlığı yayımladığı çeyreklik raporuna göre, bu yılın ikinci yarısından itibaren demir cevheri fiyatlarında kaydedilen düşüşün, Avustralya’nın cevher ihracat gelirinin 2021-22 mali yılında 132 milyar A$ ve 2022-23 mali yılında 99 milyar A$’a gerilemesine yol açacağı tahmin ediliyor. Avustralya’nın demir cevheri ihracatından elde ettiği toplam gelir, 2020-21 mali yılında 253 milyar A$ seviyesine ulaştı. Demir cevheri fiyatlarının önce 2021 yılında yaklaşık 150$/mt olması sonrasında 2022 yılının sonunda 100$/mt’un altına düşmesi bekleniyor.

Ülkenin demir cevheri ihracatının, Batı Avustralya’da bulunan birçok yeni madende üretimin başlamasının sonucu olarak, 2020-21 yılında kaydedilen 868 milyon mt’a kıyasla 2022-23 yılına kadar 939 milyon mt’a çıkması bekleniyor.

Rapora göre, 2021 yılının ikinci çeyreğinde görülen rekor seviyelerin ardından demir cevheri fiyatları önemli ölçüde düşerek, Mayıs-Temmuz aylarında kaydedilen 200$/mt’un üzerindeki seviyelere kıyasla Eylül ayı ortasında yaklaşık 100$/mt’a düştü. Fiyatlardaki düşüş, Çin’in Haziran ayındaki düşük çelik üretiminden kaynaklandı ve üretimin yılın geri kalanında orta seviyede yer alması bekleniyor. Çin’de yerel çelik talebi, inşaat faaliyetlerindeki yavaşlama ve uygulanan birçok hükümet politikasından dolayı düşerek fiyatların Eylül ayının ortasında %50 oranında gerilemesine neden oldu.

Çin hükümetinin ülkedeki çelik üretimini azaltma çabalarının yılın geri kalanında devam etmesi bekleniyor. Tangshan şehri dışındaki çelik üreticilerine üretimi Haziran ayından itibaren azaltmaları söylenirken, Jiangsu, Shandong ve Anhui gibi eyaletler yılın ikinci yarısında üretimi düşürmeyi planlıyor. Hükümet ayrıca 2022 yılının Şubat ayındaki Pekin Kış Olimpiyatları için hava kirliliğini azaltmak istiyor ve bu da ülkenin kuzey şehirlerinde uygulanan üretim kısıtlamalarının 2022 yılının Mart çeyreğinin sonuna kadar uzatılma ihtimalini artırıyor. Bu politikaların 2022 yılına kadar demir cevheri talebini ve fiyatlarını düşürmesi bekleniyor.