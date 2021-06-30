Demir cevheri fiyatlarının 2022’nin sonunda 100$/mt’un altına düşmesi bekleniyor

Çarşamba, 30 Haziran 2021 14:15:42 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanlığı yayımladığı çeyreklik raporuna göre, demir cevheri satış fiyatları gerilediği için Avustralya’nın cevher ihracat gelirinin 2022-23 mali yılında 113 milyar A$’a düşeceği tahmin ediliyor. Avustralya’nın demir cevheri ihracatından elde ettiği gelir, rekor fiyatlar ve artan satış miktarı nedeniyle 2019-20 mali yılında 103 milyar A$ seviyesindeyken, 2020-21 mali yılında 149 milyar A$’a yükseldi.

Ülkenin demir cevheri ihracatının, Batı Avustralya’da bulunan birçok yeni madende üretimin başlamasının sonucu olarak, 2020-21 yılında kaydedilen 871 milyon mt’a kıyasla 2022-23 yılına kadar 954 milyon mt’a çıkması bekleniyor.

Rapora göre, demir cevheri fiyatları 2021 yılında rekor seviyelere çıktı ve Mayıs ayının başında 238$/mt’a yükseldi. Çin ve diğer gelişmiş ekonomilerin faaliyetlerindeki toparlanma, küresel demir cevheri arzı sıkıntısı nedeniyle çelik ve tüketim mallarına yönelik talebin artmasına neden oldu.

Çin’in çelik üretimindeki toparlanmanın önümüzdeki aylarda da devam ederek piyasadaki arzı artırması bekleniyor. Bu durumun çelik fiyatları ve Çinli çelik üreticilerinin marjları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturarak demir cevheri fiyatlarının yumuşamasına neden olacağı düşünülüyor. Ayrıca Çin’in güçlü çelik talebinin bu yılın ikinci yarısında düşmesi bekleniyor. Rapora göre, Avustralya’dan yapılan demir cevheri ithalatındaki herhangi bir kesinti, fiyatlar üzerindeki mevcut yukarı yönlü baskıyı artırabilir. Küresel demir cevheri arzındaki kısıtlamanın 2021 yılında gevşemesi bekleniyor. Brezilya’daki faaliyetleri aksatan şiddetli yağışlar ve Avustralya’da sevkiyatları periyodik olarak etkileyen siklonlar, artan küresel arz için risk oluşturuyor. Avustralyalı üreticiler, bu iki faktörün fiyatlardaki mevcut yükselişi 2021 yılının ikinci yarısına kadar uzatma potansiyelinden endişeleniyor.

Demir cevheri fiyatlarının önce2021 yılında yaklaşık 150$/mt olması sonrasında Brezilya’da arzın toparlanması ve Çin’in çelik üretimi azalmasıyla 2022 yılının sonunda 100$/mt’un altına düşmesi bekleniyor.