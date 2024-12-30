Daido Steel vakum ark yeniden eritme fırınlarından ilkini faaliyete aldı

Japonya merkezli çelik üreticisi Daido Steel, 2 No’lu Chita tesisinde gerçekleştirdiği çalışmaların ardından vakum ark yeniden eritme fırınlarından ilkini devreye aldığını ve ikinci ünitenin de önümüzdeki yılın Mart ayında kadar faaliyetlere başlayacağını duyurdu.

Yatırım sayesinde şirket, imalat ekipmanları ve havacılık sektörlerine yönelik paslanmaz çelik ve nikel alaşımlı çelik gibi yüksek kalite çelik üretimini %20 artırabileceğini ifade etti. Ayrıca imalat ekipmanları ve havacılık sektörlerinde söz konusu ürünlere yönelik talebin yükselmesinin beklendiğini vurguladı.

Öte yandan Daido Steel, 2027 yılının Mart ayına kadar yüksek kalite çelik üretimine yönelik iki ve titanyum üretimine yönelik iki vakum ark yeniden eritme fırını daha kuracağını bildirdi.