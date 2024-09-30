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JFE Steel Kurashiki tesisinde iki katı kapasiteyle silisli sac üretimine yeniden başladı

Pazartesi, 30 Eylül 2024 10:46:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation, kapasite artırma projesinin ilk aşamasını tamamlamasının ardından Kurashiki bölgesinde yer alan West Japan Works tesisinde silisli sac üretimine yeniden başladığını açıkladı. Projenin 49 milyar JPY (345,11 milyon $) değerindeki ilk aşaması, tesisin yüksek kaliteli taneleri yönlendirilmemiş silisli sac kapasitesini ikiye katladı.

SteelOrbis’in de daha önce bildirdiği üzere şirket şu anda projenin yaklaşık 46 milyar JPY (323,98 milyon $) değerindeki ikinci aşamasını yürütüyor ve 2026-2027 mali yılında faaliyete geçmesi planlanan aşama tamamlandığında taneleri yönlendirilmemiş silisli sac üretim kapasitesi üç katına çıkacak. JFE Steel’in kapasite artışı projesi, küresel karbondan arındırma hedefiyle ivme kazanan otomobilleri elektrikli hale getirme çabaları nedeniyle söz konusu ürünlere yönelik talebin artmasına dayandırılıyor.

Buna ek olarak enerji verimliliğini artırmaya yönelik küresel girişimler ve artan elektrik talebi karşısında şirket, taneleri yönlendirilmiş silisli sac kapasitesini de artırıyor. JFE Steel ve Hindistan merkezli JSW Steel Limited, 2027-2028 mali yılında Hindistan’da taneleri yönlendirilmiş silisli sac üretimine başlamak üzere bir ortak girişim kurdu.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Yatırım JFE Steel 

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