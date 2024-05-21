Kobe Steel karbonsuzlaşmayı hızlandırmak için yeni elektrik ark ocağı inşa edebilir

Salı, 21 Mayıs 2024 10:34:59 (GMT+3) | İstanbul

Reuters’ın yayımladığı bir habere göre Japon çelik üreticisi Kobe Steel, karbondan arındırma stratejisi doğrultusunda Kakogawa şehrinde bulunan iki yüksek fırınından birinin yerine bir elektrik ark ocağı inşa etmeyi düşünüyor. Olumlu karar alınması halinde, yüksek kaliteli çelik ürünleri üretecek ocak, 2030 yılından sonra inşa edilecek ve şirketin karbondan arındırma çalışmalarının hızlanmasına katkı sağlayacak.

Öte yandan şirket, çelik ve enerji üretiminden kaynaklanan karbon emisyonunu azaltmak için önümüzdeki üç yıl içinde 300 milyar JPY (1,92 milyar $) yatırım yapmayı planlıyor. Ancak Kobe Steel’in CEO’su Yoshihiko Katsukawa, asıl harcamaların 2027 yılının Mart ayından sonra yapılacağını belirtti.