 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > JFE...

JFE Steel yeni yatırımla otomotiv sektörünün ultra yüksek dayanımlı sac talebini karşılayacak

Perşembe, 12 Aralık 2024 11:44:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation, Fukuyama tesisinde yaklaşık 70 milyar JPY (458,83 milyon $) yatırımla yeni sürekli galvanizleme hattı kuracağını duyurdu.

2028 yılının Ekim ayında faaliyetlerine başlaması planlanan yeni hattın üretim kapasitesi yıllık 360.000 mt seviyesinde yer alacak ve çoğunlukla alaşımlı galvanizli sac üretimi gerçekleştirecek. Yatırımla birlikte JFE Steel, otomotiv sektörünün artan ultra yüksek dayanımlı çelik sac talebini karşılamayı hedefliyor.

Otomotiv üreticileri, çevre ve güvenlik yönetmeliklerine uymak amacıyla daha hafif ve daha güçlü karoser imalatı yapıyor. Bu doğrultuda, ultra yüksek dayanımlı çelik sac talebinin artması bekleniyor.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Yatırım JFE Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Anshan Steel ve Bengang Ocak ayı için sıcak rulo sac fiyatlarını değiştirmedi

13 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 50. Hafta, 2024

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac teklifleri yatay, Orta Doğu’ya az sayıda indirimli bağlantı yapıldı

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları vadeli fiyatlardaki artışın etkisiyle hafifçe yükseldi

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel Ocak ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını değiştirmedi

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel sıcak rulo ve galvanizli sac fiyatları düşerken soğuk rulo sac fiyatları değişmedi

09 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

AISI: Kasım ayında ithalat izni başvuruları aylık bazda azalırken, önceki yıla kıyasla yükseldi

09 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 49. Hafta, 2024

05 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları yatay seyretti

05 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yatay, indirimli bağlantılar toparlanma sağlamadı

05 Ara | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis