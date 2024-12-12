JFE Steel yeni yatırımla otomotiv sektörünün ultra yüksek dayanımlı sac talebini karşılayacak

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation, Fukuyama tesisinde yaklaşık 70 milyar JPY (458,83 milyon $) yatırımla yeni sürekli galvanizleme hattı kuracağını duyurdu.

2028 yılının Ekim ayında faaliyetlerine başlaması planlanan yeni hattın üretim kapasitesi yıllık 360.000 mt seviyesinde yer alacak ve çoğunlukla alaşımlı galvanizli sac üretimi gerçekleştirecek. Yatırımla birlikte JFE Steel, otomotiv sektörünün artan ultra yüksek dayanımlı çelik sac talebini karşılamayı hedefliyor.

Otomotiv üreticileri, çevre ve güvenlik yönetmeliklerine uymak amacıyla daha hafif ve daha güçlü karoser imalatı yapıyor. Bu doğrultuda, ultra yüksek dayanımlı çelik sac talebinin artması bekleniyor.