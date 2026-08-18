 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Algoma...

Algoma Steel, elektrik santralindeki beklenmedik kesinti nedeniyle elektrik ark ocağında üretimi askıya aldı

Salı, 18 Ağustos 2026 09:52:33 (GMT+3)   |   San Diego

Kanada merkezli Algoma Steel Group Inc., 17 Ağustos tarihinde Ontario eyaletindeki Sault Ste. Marie'de bulunan Lake Superior Power (LSP) elektrik üretim tesisinde beklenmedik bir kesinti yaşandığını ve bu nedenle elektrik ark ocağındaki üretimin askıya alındığını açıkladı.

Şirkete göre LSP'deki türbin ünitelerinden biri anormal bir durum tespit ederek otomatik olarak devre dışı kalırken, diğer birimler kesintiden etkilenmedi. LSP'nin Algoma'nın çelik üretim faaliyetlerine elektrik sağlaması nedeniyle elektrik ark ocağı üretimi durdurulurken, nihai mamul üretimi ve sevkiyatlar devam ediyor.

Algoma, mevcut stokları ve sipariş durumu doğrultusunda taahhüt edilen müşteri teslimat tarihlerini karşılayabileceğini ancak gelecekteki sevkiyatların kesintiden etkilenebileceğini belirtti.

Şirket, elektrik ark ocağındaki üretim kesintisinin 21 günden uzun sürmemesini bekliyor. Algoma ayrıca Bağımsız Elektrik Sistemi Operatörü (IESO) ile tesis içi alternatif bir elektrik tedarik düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Söz konusu düzenlemenin onaylanması halinde elektrik ark ocağı faaliyetleri yaklaşık 10 gün içerisinde yeniden başlayabilecek. Şirket bu süreçte gelecekte planlanan duruş sürelerini azaltmak amacıyla daha önce programlanan LSP ve diğer işletme bakım çalışmalarını öne çekiyor.

Algoma 2018'in Mart ayında LSP'yi satın aldığını açıklamıştı. Çelik tesisinin yakınında bulunan 55 MW kapasiteli santral, tesisin elektrik ve buhar tedarikini desteklemek amacıyla kullanılıyor. Santralin önceki sahibi Brookfield Renewable Power, eyalet yönetimiyle bir elektrik satın alma anlaşmasına varamamasının ardından tesisi 2014 yılında kapatmıştı. Algoma ise santrali 1 Ağustos 2018 tarihinde ilk etapta 32 MW üretim kapasitesiyle yeniden faaliyete geçirmişti. İkinci bir gaz türbininin kurulmasıyla santralin kapasitesi 110 MW'a çıkarılabilir.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi Algoma Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Algoma Steel ile Hanwha Ocean Kanada'daki denizaltı projesine yönelik anlaşma imzaladı

27 Oca | Çelik Haberler

Algoma Steel kok üretimini kalıcı olarak durdurduğunu açıkladı, 4. çeyrek beklentileri olumsuz

15 Oca | Çelik Haberler

Algoma Steel 1.000 kişiyi işten çıkarıyor

02 Ara | Çelik Haberler

US Steel pelet sözleşmesi ihlali nedeniyle Algoma Steel’e dava açtı

09 Eki | Çelik Haberler

Algoma Steel ABD’nin vergileriyle mücadele etmek ve elektrik ark ocağına geçişi hızlandırmak için finansman aldı

01 Eki | Çelik Haberler

Algoma Steel yeni elektrik ark ocağını devreye aldı

02 Eyl | Çelik Haberler

Algoma Steel yeni elektrik ark ocağında ilk üretimini yaptı, düşük karbonlu çelik markasını tanıttı

11 Tem | Çelik Haberler

ST37 Çelik Özellikleri

18 Ağu | Blog

Radye Temel Nedir? Uygulama Alanları ve Avantajları

18 Ağu | Blog

Kutu Profil Nerelerde Kullanılır?

18 Ağu | Blog





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis