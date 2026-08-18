Algoma Steel, elektrik santralindeki beklenmedik kesinti nedeniyle elektrik ark ocağında üretimi askıya aldı

Kanada merkezli Algoma Steel Group Inc., 17 Ağustos tarihinde Ontario eyaletindeki Sault Ste. Marie'de bulunan Lake Superior Power (LSP) elektrik üretim tesisinde beklenmedik bir kesinti yaşandığını ve bu nedenle elektrik ark ocağındaki üretimin askıya alındığını açıkladı.

Şirkete göre LSP'deki türbin ünitelerinden biri anormal bir durum tespit ederek otomatik olarak devre dışı kalırken, diğer birimler kesintiden etkilenmedi. LSP'nin Algoma'nın çelik üretim faaliyetlerine elektrik sağlaması nedeniyle elektrik ark ocağı üretimi durdurulurken, nihai mamul üretimi ve sevkiyatlar devam ediyor.

Algoma, mevcut stokları ve sipariş durumu doğrultusunda taahhüt edilen müşteri teslimat tarihlerini karşılayabileceğini ancak gelecekteki sevkiyatların kesintiden etkilenebileceğini belirtti.

Şirket, elektrik ark ocağındaki üretim kesintisinin 21 günden uzun sürmemesini bekliyor. Algoma ayrıca Bağımsız Elektrik Sistemi Operatörü (IESO) ile tesis içi alternatif bir elektrik tedarik düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Söz konusu düzenlemenin onaylanması halinde elektrik ark ocağı faaliyetleri yaklaşık 10 gün içerisinde yeniden başlayabilecek. Şirket bu süreçte gelecekte planlanan duruş sürelerini azaltmak amacıyla daha önce programlanan LSP ve diğer işletme bakım çalışmalarını öne çekiyor.

Algoma 2018'in Mart ayında LSP'yi satın aldığını açıklamıştı. Çelik tesisinin yakınında bulunan 55 MW kapasiteli santral, tesisin elektrik ve buhar tedarikini desteklemek amacıyla kullanılıyor. Santralin önceki sahibi Brookfield Renewable Power, eyalet yönetimiyle bir elektrik satın alma anlaşmasına varamamasının ardından tesisi 2014 yılında kapatmıştı. Algoma ise santrali 1 Ağustos 2018 tarihinde ilk etapta 32 MW üretim kapasitesiyle yeniden faaliyete geçirmişti. İkinci bir gaz türbininin kurulmasıyla santralin kapasitesi 110 MW'a çıkarılabilir.