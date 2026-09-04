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Algoma Steel geçici elektrik temin anlaşmaları kapsamında elektrik ark ocağında üretime yeniden başladı

Cuma, 04 Eylül 2026 10:56:18 (GMT+3)   |   San Diego

Kanadalı çelik üreticisi Algoma Steel Group Inc., 2 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada Lake Superior Power (LSP) elektrik üretim tesisinde geçen ay yaşanan plansız kesintiye yol açan türbinin hâlâ devre dışı olmasına rağmen Ontario eyaletindeki Sault Ste. Marie tesisinde elektrik ark ocaklı üretime yeniden başladığını duyurdu.

Şirket, 17 Ağustos tarihli son açıklamasından bu yana elektrik sağlayıcısı Independent Electricity System Operator (IESO) ile yürüttüğü çalışmalar sonucunda geçici işletme düzenlemelerinin devreye alındığını ve bu sayede üretimin 29 Ağustos tarihinde yeniden başladığını belirtti. Algoma Steel, eyalet elektrik sisteminde planlanan belirli çalışmalar sırasında da bu düzenlemeler kapsamında üretimi kesintisiz sürdürdüğünü ve belirlenen koşullar çerçevesinde çelik üretimine ve sevkiyatlarına devam ettiğini aktardı.

Şirketin açıklamasında IESO'nun eyalet elektrik sisteminin güvenliğini ve güvenilirliğini korurken, Algoma Steel'in çelik üretim faaliyetlerinde yaşanabilecek olası kesintileri en aza indirmek amacıyla yaklaşan planlı elektrik sistemi kesintilerini değerlendirdiği belirtildi.

Algoma Steel, etkilenen türbinin onarılarak yeniden devreye alınması ve yeni bir türbin temin edilmesi de dahil olmak üzere LSP'nin tam elektrik üretim kapasitesini mümkün olan en kısa sürede geri kazandırmayı amaçlayan çeşitli alternatifler üzerinde çalıştığını bildirdi. Şirket, tam kapasiteye dönüş için en etkili ve hızlı yöntemi belirlemek üzere GE ve diğer taraflarla birlikte söz konusu alternatifleri eş zamanlı olarak değerlendiriyor.

Levha ve sıcak rulo sac üreticisi, üretim ve sevkiyatlar üzerindeki olası etkileri değerlendirmeyi ve çeşitli risk azaltıcı seçenekler üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü, etkinin boyutunun ise bu önlemlerin zamanlamasına ve uygulanmasına bağlı olacağını ifade etti.

Kesinti, LSP'deki türbin ünitelerinden birinin olağan dışı bir durum tespit ederek otomatik olarak devre dışı kalması ve bunun sonucunda elektrik ark ocağında üretimin durdurulmasıyla 17 Ağustos tarihinde başlamıştı. Algoma Steel, o dönemde elektrik ark ocağı üretimindeki kesintinin 21 günden uzun sürmesinin beklenmediğini ve IESO ile oluşturulacak alternatif bir saha içi elektrik temin düzenlemesinin üretimin yaklaşık 10 gün içinde yeniden başlamasına imkân sağlayabileceğini açıklamıştı.

Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi Algoma Steel 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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