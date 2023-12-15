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CSN yatırım planlarını ve beklentilerini açıkladı

Cuma, 15 Aralık 2023 09:24:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, çelik üretimi için kullandığı varlıklara 2023 ila 2028 yılları arasında 1,58 milyar $ değerinde teknoloji yatırımı yapacağını duyurdu.

Şirkete göre bu yatırımın çelik sektörünün AVFÖK değerini 2028 yılına kadar yıllık 560 milyon $’a çıkarma ihtimali bulunuyor. 

CSN 2024 yılında 42 ile 43,5 milyon mt, 2025 yılında 42 milyon mt, 2026 yılında 44 milyon mt, 2027 yılında 53 milyon mt ve 2028 yılında 68 milyon mt demir cevheri üretimi yapmayı planlıyor. 

Şirket demir cevheri üretim maliyetinin nakliyat masrafları da dahil olmak üzere 2024 yılında 21,5$/mt ila 23$/mt arasında kalmasını bekliyor. Bununla birlikte madencilik segmentindeki yatırım tahminlerini de güncelleyen şirket 2023 ve 2028 yılları arasında bu sektöre 3,06 milyar $ yatırım yapmayı planladığını duyurdu. 

Şirket, %62 tenörlü demir cevheri fiyatlarının 90$/mt ve 150$/mt arasında seyretmesini ve Çin’den ithal sıcak rulo sac fiyatlarının 550$/mt ila 560$/mt arasında yer almasını beklerken bu beklentiler doğrultusunda 2028 yılında toplam AVFÖK değerinin 3,92 milyar $ ile 7,52 milyar $ arasında yer alacağını düşünüyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Yatırım 

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