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CSN ve Ternium arasındaki anlaşmazlık bu hafta çözülebilir

Cuma, 08 Aralık 2023 10:08:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

CSN ve Ternium arasında Ternium’un 2011’de çelik üreticisi Usiminas’ın hisselerini alması konusunda yaşanan anlaşmazlık bu hafta Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından çözülebilir.

Ternium Votorantim ve Caargo Correa’dan Usiminas’ın hisselerinin %27,7’sini aldığında CSN de Usiminas’ın hissedarlarından biriydi.

Brezilya kanunlarına göre satın alımların ana hissedarın değişmesine yol açtığı durumlarda, yeni ana hissedarın diğer hissedarlara hisse başına aynı fiyattan satış teklif etmesi gerekiyor.

Ternium Usiminas’ın kontrolünün kendisine geçtiğini reddederken CSN bunun tam tersini iddia edip Ternium’dan 1 milyar $ alacağı olduğunu öne sürüyor. CSN’in buna yönelik bir talebi daha alt seviyedeki mahkemelerce reddedilmişti.

Yüksek Mahkeme’nin iki hâkimi CSN lehine, iki hâkimi de Ternium lehine oy kullandı. Önümüzdeki hafta kararını açıklayacak beşinci hâkim uzlaşmazlığın kimin lehine sonuçlandığını belirleyecek.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Devralım 

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