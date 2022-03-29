CSN Mineração’nun net kârı dördüncü çeyrekte düştü

Salı, 29 Mart 2022 09:27:02 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) bağlı kuruluşu CSN Mineração’nun net kârı geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yıllık %47,6 düştü.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %47 düşüşle 2,38 milyar BRL (497,4 milyon $) olurken, brüt kârı yıllık %135 düşerek 706 milyon BRL (147,4 milyon $) seviyesine geriledi.

Aynı çeyrekte, CSN Mineração’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %73 düşüşle 850 milyon BRL (177,5 milyon $) seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı 2020 yılının dördüncü çeyreğine kaydedilen %70,3’e kıyasla %35,7 oldu.

1$ = 4,79 BRL (28 Mart)