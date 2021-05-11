Vale ve CSN Mineração artan demir cevheri fiyatlarından fayda sağladı

Salı, 11 Mayıs 2021 10:21:21 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci Vale ve Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) demir cevheri birimi CSN Mineração’nun artan demir cevheri fiyatlarından fayda sağladığı belirtildi.

Bu hafta, demir cevheri fiyatları şimdiye dek en yüksek seviyesine çıkarak 208,50$/mt oldu. XP Investimentos’un tahminlerine göre, demir cevheri fiyatlarında kaydedilen her bir %5 artış, bu iki şirkete %7 AVFÖK artışı olarak geri dönecek.

CSN, sahibi olduğu CSN Mineração’yu Brezilya B3 borsasında halka arz etmek için yakın zaman önce başvuruda bulunmuştu. XP Investimentos, demir cevheri fiyatları 200$/mt seviyesinde kalırsa, CSN Mineração’nun AVFÖK’ünün bu yılın sonuna kadar 26,3 milyar BRL’ye (5,03 milyar $) çıkabileceğini belirtti. Vale’nin AVFÖK’ünün de yılın sonuna kadar 45,3 milyar $’a çıkması bekleniyor.