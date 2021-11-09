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CSN Mineração’nun net kârı üçüncü çeyrekte %45 düştü

Salı, 09 Kasım 2021 09:09:49 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) demir cevheri birimi CSN Mineração’nun net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık %45 düşüşle 804 milyon BRL (144,9 milyon $) olurken, net satış gelirleri yıllık %29 düşerek 2,78 milyar BRL (501,5 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, CSN Mineração’nun demir cevheri satış hacmi yıllık %11 düşüşle 8,18 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Brüt kârı yıllık %70 düşüşle 784 milyon BRL’ye (141,2 milyon $) gerileyen CSN Mineração’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %66 düşerek 911 milyon BRL (164,1 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Ayrıca, düzenlenmiş AVFÖK marjı, söz konusu çeyrekte, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen %67,74’ten %32,73’e geriledi.

1$ = 5,55 BRL (8 Kasım)


Etiketler: Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  demir cevheri  madencilik  hammaddeler  mali sonuçlar  Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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