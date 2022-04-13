﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CSN Mineração %67 tenörlü demir cevheri üretecek

Çarşamba, 13 Nisan 2022 09:47:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) demir cevheri birimi CSN Mineração’nun yüksek tenörlü demir cevherinden fayda sağlamasının ve %67 tenörlü demir cevheri üretmesinin beklendiği belirtildi.

%62 tenörlü demir cevheri piyasada standart olarak kabul ediliyor. Alıcıların ekstra ödemeye istekli olduğu ve bu durumdan CSN Mineração’nun fayda sağlayacağı dile getirildi.

Şirketin yakın zaman önce hayata geçirdiği kapasite artırım projeleri sayesinde yüksek kaliteli demir cevheri ürettiği ifade edildi.

Ayrıca CSN Mineração’nun küresel çelik sektörünün karbonsuzlaşmaya yönelmesiyle birlikte ortaya çıkan yüksek kaliteli demir cevheri talebini karşılayacak konumda olduğu da eklendi.


Etiketler: demir cevheri hammaddeler Brezilya Güney Amerika madencilik Companhia Siderurgica Nacional (CSN) 

Benzer haberler

30 Mar

Brezilyalı CSN dünyanın en büyük beşinci demir cevheri üreticisi olmayı hedefliyor
28 Oca

CSN birkaç gün içerisinde Fernandinho madeninde üretime yeniden başlayacak
09 Ara

CSN Mineração sermaye harcamalarının 2022-2026 yılları arasında 2,1 milyar $’a çıkmasını bekliyor
09 Kas

CSN Mineração’nun net kârı üçüncü çeyrekte %45 düştü
14 Tem

MRS demir cevheri nakliyatı için CSN ile ek sözleşme imzaladı
10 Haz

Brezilya iş mahkemesi CSN’nin Casa de Pedra barajındaki faaliyetlerini durdurmasına hükmetti
08 Haz

Brezilya mahkemesi CSN’nin baraj çökmesini engellemesi için ek güvenlik önlemleri almasına hükmetti
11 May

Vale ve CSN Mineração artan demir cevheri fiyatlarından fayda sağladı
07 Nis

Brezilya Madencilik Kurumu 47 barajın faaliyetini durdurdu
21 Ara

MRS ve CSN demir cevheri nakliyesi anlaşmasına ekleme yaptı