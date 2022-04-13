CSN Mineração %67 tenörlü demir cevheri üretecek

Çarşamba, 13 Nisan 2022 09:47:42 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) demir cevheri birimi CSN Mineração’nun yüksek tenörlü demir cevherinden fayda sağlamasının ve %67 tenörlü demir cevheri üretmesinin beklendiği belirtildi.

%62 tenörlü demir cevheri piyasada standart olarak kabul ediliyor. Alıcıların ekstra ödemeye istekli olduğu ve bu durumdan CSN Mineração’nun fayda sağlayacağı dile getirildi.

Şirketin yakın zaman önce hayata geçirdiği kapasite artırım projeleri sayesinde yüksek kaliteli demir cevheri ürettiği ifade edildi.

Ayrıca CSN Mineração’nun küresel çelik sektörünün karbonsuzlaşmaya yönelmesiyle birlikte ortaya çıkan yüksek kaliteli demir cevheri talebini karşılayacak konumda olduğu da eklendi.