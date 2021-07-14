MRS demir cevheri nakliyatı için CSN ile ek sözleşme imzaladı

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 10:12:36 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı lojistik şirketi MRS, yerel çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) ile pelet ve demir cevheri nakliyatına yönelik ek sözleşme imzaladı.

Vale ile birlikte MRS’nin hakim hissedarlarından olan CSN, 30 Kasım 2026 tarihinde süresi dolacak sözleşme için 240 milyon BRL (46,4 milyon $) ödeme yapacak.

MRS, ek sözleşmenin, pelet, demir cevheri kömür ve diğer ürünlerin yeni bölgelere nakliyesini içerdiğini ve Covid-19 pandemisi nedeniyle elde edilemeyen minimum satış gelirlerini telafi ettiğini belirtti.