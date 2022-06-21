Brezilyalı CSN Samarco’yu devralmayı düşünüyor

Salı, 21 Haziran 2022 11:26:52 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) CEO’su Benjamin Steinbruch, demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco’nun devralımı için danışmanlık şirketiyle çalıştığını belirtti.

Vale ile BHP Billiton’ın ortak girişimi olan Samarco, 2005 yılında çökerek 19 kişinin hayatını kaybetmesine ve büyük bir çevre felaketine neden olan Fundao atık barajı felaketi kaynaklı borçlar sebebiyle geçtiğimiz yılın Nisan ayından bu yana adli süreç içerisinde olduğu biliniyor.

Alacaklılar finansal borçların bir kısmının hisselere dönüştürülmesini istiyor ve bu durumun şirketin mülkiyetinde değişikliğe yol açabileceği söyleniyor. Bu sayede CSN’nin Samarco’yu devralmasının kolaylaşabileceği belirtiliyor.

CSN’nin pelet üretiminde kullanılan hammadde olan toz cevher üreticisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda sektör analistleri Samarco’nun CSN için çok uygun olduğunu düşünüyor.