﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilyalı CSN Samarco’yu devralmayı düşünüyor

Salı, 21 Haziran 2022 11:26:52 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı demir cevheri ve çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) CEO’su Benjamin Steinbruch, demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco’nun devralımı için danışmanlık şirketiyle çalıştığını belirtti.

Vale ile BHP Billiton’ın ortak girişimi olan Samarco, 2005 yılında çökerek 19 kişinin hayatını kaybetmesine ve büyük bir çevre felaketine neden olan Fundao atık barajı felaketi kaynaklı borçlar sebebiyle geçtiğimiz yılın Nisan ayından bu yana adli süreç içerisinde olduğu biliniyor.

Alacaklılar finansal borçların bir kısmının hisselere dönüştürülmesini istiyor ve bu durumun şirketin mülkiyetinde değişikliğe yol açabileceği söyleniyor. Bu sayede CSN’nin Samarco’yu devralmasının kolaylaşabileceği belirtiliyor.

CSN’nin pelet üretiminde kullanılan hammadde olan toz cevher üreticisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda sektör analistleri Samarco’nun CSN için çok uygun olduğunu düşünüyor.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Devralım Companhia Siderurgica Nacional (CSN) 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düştü

20 Haz | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düşüşünü sürdürdü

16 Haz | Hurda ve Hammadde

Ferrexpo lojistik sıkıntılar nedeniyle üretimi azaltacak

15 Haz | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları sertçe düştü

14 Haz | Hurda ve Hammadde

Anglo American Brazil su tasarrufu için Açu Limanı ile iş birliğine gitti

13 Haz | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Mayıs ayında %3,18 düştü

06 Haz | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları hafifçe arttı

02 Haz | Hurda ve Hammadde

Champion Iron, Bloom Lake madeni genişletme projesini hızlandırıyor

27 May | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları sabit

20 May | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları sertçe düştü

10 May | Hurda ve Hammadde