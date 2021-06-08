Brezilya mahkemesi CSN’nin baraj çökmesini engellemesi için ek güvenlik önlemleri almasına hükmetti

Salı, 08 Haziran 2021 11:23:21 (GMT+3) | Sao Paulo

Minas Gerais eyaleti mahkemesi, eyalet başsavcılığının verdiği kararın ardından, Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) demir cevheri barajının çökmesini engellemek için ek güvenlik önlemleri almasına hükmetti.

Şirket, 5 ila 30 gün içinde belirli güvenlik kriterlerini karşılaması gerektiğini ve “şirketin Fernandinho ve sahip olduğu diğer barajlardaki veya Minérios Nacional barajlarındaki faaliyetlerini durdurmasına gerek olmadığını” belirten mahkeme kararının eline ulaştığını doğruladı.

Başsavcılık, Minérios Nacional demir cevheri üreticisinin sahibi olan CSN’nin, mahkeme kararına uymadığı takdirde günlük 1 milyon BRL (198.400$) para cezasına çarptırılabileceğini ifade etti.

Şirket, Fernandinho demir cevheri atık barajında yer alan B2 Auxiliar barajının, bölgede yaşayanlar çoktan tahliye edildiği için herhangi bir risk teşkil etmediğini dile getirdi.

Mahkeme kararı, CSN ve Minérios Nacional’in, baraj çökmesi durumunda ortaya çıkabilecek sosyo çevresel ve sosyoekonomik etkileri hafifletmek, iyileştirmek ve onarmak için acil durum planı hazırlamasını da talep etti.

CSN, B2 Auxiliar barajının şu an 2. seviye risk taşıdığını söyledi. 3. seviye risk barajın çökmek üzere olduğu anlamına geliyor.