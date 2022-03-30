Brezilyalı CSN dünyanın en büyük beşinci demir cevheri üreticisi olmayı hedefliyor

Çarşamba, 30 Mart 2022 09:27:49 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) bağlı kuruluşu CSN Mineração, dünyanın en büyük beşinci demir cevheri üreticisi olmak istiyor.

2026 yılına kadar demir cevheri üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefleyen şirket, önümüzdeki 10 yıllık süre içerisinde kapasite artırımına 12 milyar BRL (2,52 milyar $) yatırım yapacak.

Şirket ayrıca 2027-2032 yılları arasında üretim kapasitesinin %75 artmasını beklediğini belirtiyor.

CSN Mineração bu yıl içerisinde demir cevheri üretim kapasitesinin yıllık 39-41 milyon mt, 2036 yılına kadar ise yıllık 116 milyon mt seviyelerinde yer almasını bekliyor.