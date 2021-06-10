Brezilya iş mahkemesi CSN’nin Casa de Pedra barajındaki faaliyetlerini durdurmasına hükmetti

Perşembe, 10 Haziran 2021 09:28:11 (GMT+3) | Sao Paulo

Yerel basında yer alan haberlere göre, Brezilya iş mahkemesi, Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) Casa de Pedra demir cevheri barajındaki faaliyetlerini durdurmasına hükmetti.

Mahkeme, şirketin belirli güvenlik önlemlerini karşılamadığını dile getirdi.

Mahkeme kararıyla birlikte barajdaki faaliyetlerin durdurulmasının yanı sıra, CSN’nin işçilerine ödemesi gereken toplu hasar tazminatı 50.000 BRL’den (9.862$) 100.000 BRL’ye (19.725) çıkarıldı.

Barajın, işçiler için herhangi bir risk taşımadığını belirten CSN, mahkeme kararını temyize götürmesine rağmen, temyiz başvurusu hakim tarafından reddedilerek Casa de Pedra barajındaki faaliyetlerin durdurulma kararı devam ettirildi.