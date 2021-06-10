﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya iş mahkemesi CSN’nin Casa de Pedra barajındaki faaliyetlerini durdurmasına hükmetti

Perşembe, 10 Haziran 2021 09:28:11 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Yerel basında yer alan haberlere göre, Brezilya iş mahkemesi, Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) Casa de Pedra demir cevheri barajındaki faaliyetlerini durdurmasına hükmetti.

Mahkeme, şirketin belirli güvenlik önlemlerini karşılamadığını dile getirdi.

Mahkeme kararıyla birlikte barajdaki faaliyetlerin durdurulmasının yanı sıra, CSN’nin işçilerine ödemesi gereken toplu hasar tazminatı 50.000 BRL’den (9.862$) 100.000 BRL’ye (19.725) çıkarıldı.

Barajın, işçiler için herhangi bir risk taşımadığını belirten CSN, mahkeme kararını temyize götürmesine rağmen, temyiz başvurusu hakim tarafından reddedilerek Casa de Pedra barajındaki faaliyetlerin durdurulma kararı devam ettirildi.


Etiketler: Güney Amerika  demir cevheri  hammaddeler  madencilik  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  Brezilya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

08  Haz

Brezilya mahkemesi CSN’nin baraj çökmesini engellemesi için ek güvenlik önlemleri almasına hükmetti
26  May

Tombador Iron Brezilya’daki maden için işletme ruhsatı aldı
24  May

SAM Brezilya’da demir cevheri projesini devam ettirmek için taahhütname imzalayacak
20  May

Cadence Minerals Brezilya’daki tesisinden ikinci demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdi
18  May

Anglo American Brazil demir cevheri sevkiyatlarında önemli bir noktaya geldi