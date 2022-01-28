CSN birkaç gün içerisinde Fernandinho madeninde üretime yeniden başlayacak

Cuma, 28 Ocak 2022 09:28:26 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) birkaç gün içerisinde Fernandinho madeninde faaliyetlerine yeniden başlamayı planladığını bildirdi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan madencilerden biri olan CSN’nin sahibi olduğu Fernandinho madeninin işletmecisi Minérios Nacional S.A kademeli olarak üretime yeniden başlamayı bekliyor.

CSN, 1. seviye risk taşıyan barajının onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte risk seviyesinin sıfırlanmasını beklediğini ekledi. Brezilya’da barajlar, taşıdığı riske göre 1., 2. ve 3. seviye olarak sıralanıyor. 3. seviye risk, barajın her an çökebileceği anlamına geliyor.

Ayrıca, Fernandinho madenindeki üretimin CSN’nin toplam demir cevheri üretiminin küçük bir kısmını oluşturduğu da öğrenildi.