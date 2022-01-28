﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CSN birkaç gün içerisinde Fernandinho madeninde üretime yeniden başlayacak

Cuma, 28 Ocak 2022 09:28:26 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) birkaç gün içerisinde Fernandinho madeninde faaliyetlerine yeniden başlamayı planladığını bildirdi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan madencilerden biri olan CSN’nin sahibi olduğu Fernandinho madeninin işletmecisi Minérios Nacional S.A kademeli olarak üretime yeniden başlamayı bekliyor.

CSN, 1. seviye risk taşıyan barajının onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte risk seviyesinin sıfırlanmasını beklediğini ekledi. Brezilya’da barajlar, taşıdığı riske göre 1., 2. ve 3. seviye olarak sıralanıyor. 3. seviye risk, barajın her an çökebileceği anlamına geliyor.

Ayrıca, Fernandinho madenindeki üretimin CSN’nin toplam demir cevheri üretiminin küçük bir kısmını oluşturduğu da öğrenildi.


Etiketler: hammaddeler  Güney Amerika  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  demir cevheri  Brezilya  madencilik  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

26 Oca

Peru’dan dış piyasalara verilen demir cevheri fiyatları Kasım ayında düştü
19 Oca

CSN Casa de Pedra madeninde faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başladı
18 Oca

Faaliyetlerine yeniden başlayan Usiminas’ın barajı artık risk taşımıyor
30 Ara

SAM demir cevheri tenörünü artırmak için manyok kullanacak
30 Ara

Usiminas’ın demir cevheri biriminin üretimi rekor kırdı