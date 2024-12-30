CSN Brezilya’daki yüksek fırınında hidrojen kullanıyor

Brezilyalı çelik, demir cevheri ve çimento üreticisi CSN, Rio de Janeiro eyaletinde bulunan Volta Redonda tesisinin 2 No’lu yüksek fırınında yeşil hidrojen kullandığını açıkladı.

Portekiz merkezli enerji şirketi UTIS’in geliştirdiği ve CSN’in Arcos çimento tesisinde de kullanılan teknoloji ilk defa bir çelik tesisinde devreye alındı. Teknoloji, yenilebilir hidrojen kullanarak fosil yakıt kullanımını düşürmeyi amaçlıyor. UC3 adı verilen sistem, yakma sürecini iyileştirmek için yüksek fırının rejeneratörlerinde kullanılarak tüm sürece istikrar kazandırıyor.

CSN Metalurji Yöneticisi Fabiam Franklin, rejeneratörlerin termal verimliliği artırıp fosil yakıt tüketimini düşürerek pik demir üretimi sırasında ortaya çıkan gazı dönüştürme konusunda hayati bir rol oynadığını belirtti. Franklin’e göre rejeneratörlerin ısısının %7 artırılmasıyla pik demir üretiminde kullanılan kok miktarı ve ortaya çıkan karbon emisyonu azaltılabildi.