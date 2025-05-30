Itaminas Körfez ülkelerine demir cevheri ihracatı için Hafeet Rail ile güçlerini birleştirdi

Brezilya merkezli demir cevheri üreticisi Itaminas, Körfez ülkelerine demir cevheri ihracatı için lojistik ve ticaret merkezi kurmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Umman’ı birbirine bağlayacak demir yolu hattının işletmecisi Hafeet Rail ile iş birliğine gittiğini duyurdu. İş birliği kapsamında çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına da odaklanılacak.

Anlaşma doğrultusunda Itaminas’ın Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde ürettiği demir cevheri, Hafeet Rail aracılığıyla Orta Doğu’ya taşınacak ve bu sayede Itaminas’ın küresel pazardaki varlığı artırılacak. Ayrıca BAE ve Umman’da inşası devam eden lojistik merkez, diğer Brezilyalı madencilik şirketleri için de yeni fırsatlar yaratacak. Bu şirketler, söz konusu anlaşma sayesinde Körfez ve Orta Doğu pazarlarına daha kolay erişim sağlayabilecek.