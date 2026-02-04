ArcelorMittal Brazil, SADA Group ile hurda geri dönüşüm anlaşması imzaladı

Brezilya merkezli SADA Group, bağlı kuruluşu IGAR’ın çelik üreticisi ArcelorMittal Brazil ile hurdanın işlenmesi ve geri dönüştürülmesini kapsayan bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşmanın, hurdanın işlenmesinin yanı sıra özel depolama ve elleçleme altyapısının kurulmasını da içerdiği ifade edildi. Ayrıca Brezilya çelik değer zincirinde döngüsel ekonomi uygulamalarının güçlendirilmesinin amaçlandığı da paylaşıldı.

IGAR tesisi ulusal ölçekte referans olacak

Minas Gerais eyaletinin Igarapé kentinde yer alan IGAR tesisinin Şubat ayında devreye alınması planlanıyor. Faaliyete geçtiğinde tesisin, Brezilya’nın en büyük oto geri dönüşüm merkezi olması ve hurda işleme alanında ulusal bir referans noktası haline gelmesi bekleniyor.

Geri dönüşüm tesisinin, hurda geri kazanımı ve yeniden kullanımını destekleyecek şekilde tasarlandığı, aynı zamanda malzeme verimliliğinin artırılmasına ve yerel çelik üretiminde hurda kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağı aktarıldı.

Hurda kullanımı ArcelorMittal’in karbonsuzlaşma stratejisinin merkezinde

Hurda kullanımındaki artışın, ArcelorMittal’in sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma stratejisinin temelini oluşturduğu dile getirildi. Şirket, hurda bazlı çelik üretimini artırarak hem atık oluşumunu azaltmayı hem de birincil çelik üretiminden kaynaklı emisyonlarını düşürmeyi hedeflediğini ifade etti.

Projenin, atık azaltımı, geri dönüşüm ve ikincil hammaddelerin sanayiye yeniden kazandırılmasını hedefleyen Ulusal Katı Atık Politikası ve Mover programı ile uyumlu olduğu bildirildi.