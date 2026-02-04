 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal Brazil, SADA Group ile hurda geri dönüşüm anlaşması imzaladı

Çarşamba, 04 Şubat 2026 14:12:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Brezilya merkezli SADA Group, bağlı kuruluşu IGAR’ın çelik üreticisi ArcelorMittal Brazil ile hurdanın işlenmesi ve geri dönüştürülmesini kapsayan bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşmanın, hurdanın işlenmesinin yanı sıra özel depolama ve elleçleme altyapısının kurulmasını da içerdiği ifade edildi. Ayrıca Brezilya çelik değer zincirinde döngüsel ekonomi uygulamalarının güçlendirilmesinin amaçlandığı da paylaşıldı.

IGAR tesisi ulusal ölçekte referans olacak

Minas Gerais eyaletinin Igarapé kentinde yer alan IGAR tesisinin Şubat ayında devreye alınması planlanıyor. Faaliyete geçtiğinde tesisin, Brezilya’nın en büyük oto geri dönüşüm merkezi olması ve hurda işleme alanında ulusal bir referans noktası haline gelmesi bekleniyor.

Geri dönüşüm tesisinin, hurda geri kazanımı ve yeniden kullanımını destekleyecek şekilde tasarlandığı, aynı zamanda malzeme verimliliğinin artırılmasına ve yerel çelik üretiminde hurda kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağı aktarıldı.

Hurda kullanımı ArcelorMittal’in karbonsuzlaşma stratejisinin merkezinde

Hurda kullanımındaki artışın, ArcelorMittal’in sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma stratejisinin temelini oluşturduğu dile getirildi. Şirket, hurda bazlı çelik üretimini artırarak hem atık oluşumunu azaltmayı hem de birincil çelik üretiminden kaynaklı emisyonlarını düşürmeyi hedeflediğini ifade etti.

Projenin, atık azaltımı, geri dönüşüm ve ikincil hammaddelerin sanayiye yeniden kazandırılmasını hedefleyen Ulusal Katı Atık Politikası ve Mover programı ile uyumlu olduğu bildirildi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’da ithal hurda fiyatları yükseliyor ancak yalnızca yüksek kaliteler için bağlantı yapıldı

04 Şub | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları dalgalandı, az sayıda üretici alım yapıyor

04 Şub | Hurda ve Hammadde

AB geri dönüşüm sektörü: Döngüsel ekonomiyi güçlendirmek için yerel ürünlere öncelik verilmeli

04 Şub | Çelik Haberler

Ukrayna’nın hurda ihracat yasağıyla Polonya çelik sektörü alarma geçti, AB’ye müdahale çağrısı yapıldı

03 Şub | Çelik Haberler

Shagang hurda alım fiyatlarını 7,2$/mt yükseltti

03 Şub | Hurda ve Hammadde

İtalya’da HMS kalite hurda için ortalama fiyat aralığı daraldı

02 Şub | Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’te %6,7 geriledi

02 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin hurda ihracatı 2025’in Ekim ayında %10,6 düştü

02 Şub | Çelik Haberler

ABD’de Şubat ayı hurda fiyatlarının hava muhalefeti sebebiyle 20-40$/mt artması bekleniyor

30 Oca | Hurda ve Hammadde

İtalya’da bazı hurda kalitelerinin fiyatları haftalık bazda yükseldi

30 Oca | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis