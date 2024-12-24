CSN ve Petrobras hidrojen üretim tesisi inşa etmeyi planlıyor

Brezilya’da devlete bağlı enerji şirketi Petrobras, karbonsuzlaşma projelerinde iş birliği yapmak üzere yerel çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) ve bağlı kuruluşu CSN Inova Soluções SA ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Tarafların Paraná’da düşük karbonlu hidrojen tesisi kurmayı planladığı ifade edildi. Bu sayede hem Petrobras hem de CSN’nin faaliyetleri ve ürünlerinin karbondan arındırılmasına yönelik çalışmaların destekleneceği dile getirildi. Bununla birlikte temiz elektrik kullanılarak elektroliz yöntemiyle elde edilebilen düşük karbonlu hidrojenin yakıt olarak ve çeşitli endüstriyel proseslerde kullanılabileceği vurgulandı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Petrobras, bu yılın Eylül ayında düşük karbonlu çözümler geliştirmek üzere bir diğer yerel çelik üreticisi Gerdau ile de benzer bir iş birliğine gitmişti.